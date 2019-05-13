الفوائد الجلية من السنابات العرفجية

بات السناب شات رافدا من روافد العلم والمعرفة (إن أحسن استخدامه).
والسناب شات تطبيق يعج بالحسابات متعددة المحتوى. فثمة حساب جادة مفيدة وثمة حسابات هزلية فارغة.
ومن أفضل الحسابات في تطبيق السناب شات في رأيي حساب عامل المعرفة د. أحمد العرفج.
هذا الحساب الذي استفدت منه وتأثرت به كثيرا.
أذكر أن أحد الإخوة أرسلي قبل بضعة أشهر حساب الدكتور ونصحني بعمل متابعة لهذا الحساب.
وبالفعل عملت اضافة وبعد فترة وجيزة صار هذا الحساب أفضل الحسابات عندي بل صرت أتلهف لمتابعة سناباته اليومية التي ينزلها الدكتور العرفج بدءاً من تحية الصباح مرورا بسنابات اليوم الأخرى من نواصي وعرض للكتب وفقرة المشي ومزج قراءة الكتب مع احتساء الشاي أو احتساء الشوربة.
وأنا شخصيا لا أحصي الفوائد التي استفدتها من متابعتي لحساب عامل المعرفة الدكتور أحمد العرفج وأذكر منها على سبيل المثال :
عرض الكتب :
فمن خلال عرضه للكتب وحديثه الجميل عنها ألهمني كثيرا وجعلني أتقدم باقتراح لصحيفة الاحساء نيوز الالكترونية وأتفق معهم على فقرة (كتاب في دقيقة) لعرض كتاب واحد في الاسبوع والحديث عنه بشكل مختصر من خلال فيديو لاتتجاوز مدته دقيقة واحدة.
كتابة المقالات :
الدكتور أحمد العرفج صاحب عمود شبه يومي في جريدة المدينة ومقالاته متنوعة في الموضوعات والأفكار وهذه المقالات شجعتني على كتابة المقالات ونشرها في الصحف الإلكترونية.
كتابة النواصي :
كتابة النواصي عند الدكتور العرفج ألهمتني كتابة الخواطر. وبتُ أكتب خواطري بشكل شبه يومي وأنشرها في حسابي في السناب شات.
المشي :
المشي سلوك يومي عند الدكتور أحمد العرفج ومع متابعة لسنابه صرت أحرص على ممارسة المشي يوميا ولو كان لوقت قصير.
الغذاء الصحي :
من يتابع الدكتور أحمد العرفج يلحظ حرصه على الغذاء الصحي (فواكه وخضراوات وحليب ولبن) وهذا ما حفزني على الاقتداء به فصرت أحرص يوميا على تناول الفواكه واحتساء الشوربة المفيدة والمكونة من عدة أصناف من الخضراوات.
إضافة الى الفوائد الأخرى من مثل إدارة الوقت والإيجابية والنشاط والإنتاجية والتوازن في الحياة مابين القراءة والكتابة وأداء العبادات وأداء الحقوق الاجتماعية ومشاهدة المباريات.
فشكراً للملهم الكبير د. أحمد العرفج. ومن لايشكر الناس لايشكر الله.
وأنصح كل واحد لديه حساب في السناب بعمل متابعة لحساب أحمد العرفج فسيجد الفائدة والمعرفة والإيجابية.