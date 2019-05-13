“القصبي” يزور أمانة العاصمة المقدسة ويدشن خدمة إصدار رخص المباني السريعة

التقى معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، خلال زيارته لمقر أمانة العاصمة المقدسة اليوم، أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، وقيادات الأمانة من الوكلاء والمساعدين ورؤساء البلديات ومنسوبي الأمانة من مُختلف الإدارات، واطلع على أبرز المشروعات والأعمال والخطط المستقبلية التي تعمل عليها الأمانة.
وتناول خلال لقاءٍ مفتوح بمسرح الأمانة مع المنسوبين، مكانة مكة المكرمة وقدسيتها ومالها من أهميةٍ في نفوس المسلمين، مما يتطلب استشعار المسؤولية ومضاعفة الجهود وتسخير كافة الإمكانيات للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وزوار بيت الله الحرام ومتابعة الأعمال البلدية بدقة وفق مؤشرات أداء تضمن تحسين الخدمات بكفاءة وجودة عالية.
كما دشن معالي الوزير خدمة إصدار رخص المباني السريعة بالأمانة لتحفيز تقنية البناء الحديث، وهي من المبادرات الوطنية المنبثقة من رؤية المملكة 2030 وقام معاليه بتسليم أول رخصة بناء لأحد المواطنين بمحافظة الجموم ضمن المخطط المعتمد بالتعاون مع وزارة الإسكان.
واطلع على بعض المستجدات والتحديات التي واجهتها العاصمة المقدسة خلال السنوات الماضية، مشدداً على أهمية تكاتف الجهود والرفع بجميع الإحتياجات المطلوبة للوزارة لتحقيق تطلعات المواطنين للتنمية المستدامة والعمل على تسهيل الإجراءات وتبسيطها قدر المستطاع وتحسين الخدمات البلدية الأساسية، مشيراً إلى المنجزات التي بدأت تتحقق بتطوير الأمانات وتفويض الصلاحيات للأمناء، واستخراج رخص البناء للمنشآت التجارية والمدارس و المستشفيات الكترونياً ، ومراجعة اللوائح البلدية وتحديثها وإشراك الأمانات في مراجعتها وإبداء المرئيات والمقترحات لتطويرها.
وشدد على أهمية مواكبة التقنية الحديثة وضمان تمكين جميع فئات المستثمرين من المشاركة في المنظومة التنموية، من خلال عرض الفُرص الاستثمارية، معتبراً مشاركة الجميع جزءاً أساسياً لحل جميع المعوقات وتطوير العمل، منوهاً بأهمية طرح المشروعات المعتمدة في الميزانية، مطالباً بمضاعفة الجهود في سبيل إنجازها والعمل على تحقيق المكاسب السريعة، وإشراك المهتمين والمختصين في طرح الأفكار الإبداعية والعمل على تبنيها وتنفيذها، من أجل تقديم خدمات بلدية راقية لساكني أم القرى وقاصديها.