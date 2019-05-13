“المسند”: الرياض شهدت 4 مواقيت لغروب الشمس أمس

قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم الدكتور عبدالله المسند، إن مدينة الرياض شهدت أمس (السبت) اختلافاً في مواقيت غروب الشمس بين حدودها الأربعة.
وأضاف المسند، في تغريدات بحسابه على موقع “تويتر”، أن فارق التوقيت بين حدود المدينة الأربعة، يرجع إلى المساحة الجغرافية الواسعة التي تتميز بها الرياض، معتبراً أن هذا الفارق يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار.
وأوضح أن الشمس غربت أمس في حدها الجنوبي عند الساعة 06:26، وفي وسطها عند الساعة 06:28، وفي حدها الشرقي عند الساعة 06:27، وفي حدها الشمالي عند 06:29، وفي حدها الغربي عند الساعة 06:28.
وأشار المسند إلى أن هذه الفروقات تختلف بين شهر وآخر؛ لأن الخط الفاصل بين الليل والنهار أحياناً يشكل زاوية قائمة مع دوائر العرض، وأحيانًا يكون مائلاً باتجاه اليمين، مبيناً أن النهار يكون أطول من الليل كلما اتجهنا جنوباً في فصل الشتاء، والعكس صحيح في فصل الصيف.