صحة جدة تفتتح عيادة الأصحاء في مجمع العرب

أنحاء – عبدالرحمن المحمادي
نيابة عن سعادة مدير الشئون الصحية بمحافظة جدة دشن سعادة مساعد مدير الشئون الصحية للصحة العامة بجدة وسعادة مدير مجمع الملك عبد الله الطبي مساء اليوم الأحد 7-9-1440هـ تحت شعار (افحص لتطمئن).
وهي إحدى برامج البرنامج الوطني لمكافحة داء السكري بإدارة البرامج الصحية والأمراض المزمنة بجدة والتي تستمرة لمدة ستة أشهر، وهي عيادة ذات أهداف وقائية تخدم جميع أفراد المجتمع، وتتلخص أهدافها في:
* الاكتشاف المبكر للأشخاص المحتمل إصابتهم بمرض السكري وليس لديهم علم بذلك.
* الاكتشاف المبكر للأشخاص المصابين بمرحلة ما قبل السكري Prediabetes(وهذا يعتبر من المستوى الثاني من مستويات الوقاية -Secondary Prevention -)، ومن ثَمّ إحالتهم لمراكز الرعاية الصحية الأولية للبدء بإتباع خطة وقائية وعلاجية مما من شأنه أن يسهم في انخفاض نسبة المرضى بإذن الله .
* تقديم التوعية الصحية عن مرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية، وعوامل الخطورة المؤدية إليها (وهذا يعتبر من المستوى الأول من مستويات الوقاية Primary Prevention–).و تعمل العيادة من الأحد إلى الخميس من الساعة ٤ مساءً – إلى الساعة ١٠ مساءً و خلال شهر رمضان المبارك من الساعة ٩ مساءً – إلى الساعة ٢ صباحاً.