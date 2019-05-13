صحة جدة تنجح في إطلاق مبادرة “صحة إنسان” التوعوية في عدد من أحياء جدة

جدة – عبدالرحمن المحمادي
برعاية مدير الشؤون الصحية بمحافظة جده أقامت ادارة المشاركة المجتمعية مبادرة تحت عنوان “صحة إنسان” والتي تستهدف عدد من الاحياء وتعنى هذه المبادرة الي رفع مستوى الثقافة الصحية لدى المجتمع القاطنين في هذه الأحياء ونشر مفاھیم ومعلومات صحیة سلیمة في المجتمع و خلق سلوك صحي سلیم وتغییر السلوكیات الخاطئة و تحسین صحة الفرد والمجتمع. وشملت هذه الاحياء ( العزيزية – الرويس – غليل – الثعالبة – الكرنتينة – بترومين – مشرفة – الكندرة ).
والتي ستكون طيلة شهر رمضان الكريم. وقد بلغ عدد المستفيدين في هذه الاحياء ما يقارب 18000 شخص.
وتتنوع هذه المبادرة في مراحلها المختلف زيارة الحي مع توزيع الكتیبات التوعوية و إنشاء محطات صحیة في وسط المنطقة وفِي كل حي تكون هناك 7 محطات مثل (قیاس نسبة السكر في الدم، قیاس ضغط الدم، الوزن والطول . الأركان التوعوية المختلفة ).
تشمل كل محطة الطبيب ومساعد الطبيب وسیكون لدى المحطة النھائية أخصائي في تقديم النصح والمشورة بشكل عام للناس والتركيز على فوائد المشي لمدة ٣٠ دقيقه يومياً وايجابياته التي ستعود على الفرد والمجتمع من خلال ممارسة الرياضة.