صور | أول فتاة سعودية تزور اليمن لدعم الفتيات والنساء اليمنيات

زارت فتاة سعودية اليمن ضمن فريق البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، كأول سعودية تصل اليمن بعد الحرب التي تسببت فيها المليشيات الحوثية للاستيلاء على السلطة من الحكومة الشرعية باليمن.
وجاءت مديرة علاقات الاتصال الدولي في البرنامج السعودي رندة الهذلي بهدف دعم النساء اليمنيات، وتمكين الفتيات من الحق في التعليم.
وأظهرت صور جانباً من اللقاءات التي أجرتها الهذلي – الحاصلة على عضوية دائمة للمنظمة الفيدرالية لأصدقاء الأمم المتحدة لعام 2019- مع عدد من الفتيات والطالبات بالمدارس اليمنية.
وقالت الهذلي في تغريدة على حسابها بموقع “تويتر”: “في فرحهن دواء، وفي نظرتهن شغف للحياة، ولأن مصدر قوة الأمم في نسائها، لنكن لهن عوناً داعماً”، مضيفة: “السلام يبدأ بابتسامة”.