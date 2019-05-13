فيديو | مستشار إعلامي يستفسر عن سبب إغلاق الكثير من المحلات.. ومسؤول بـ “التجارة” يرد

المستشار الإعلامي ناصر القرعاوي يسأل وزارة التجارة عن أسباب إغلاق كثير من المحلات التجارية، ومسؤولي الوزارة يجيبون

برنامج #ياهلا_2030.. #الرؤية_تتكلم#خليجية#التجارة_في_ياهلا_2030 pic.twitter.com/GQcc7XRGOG

— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) May 11, 2019