فيديو | مستشار إعلامي يستفسر عن سبب إغلاق الكثير من المحلات.. ومسؤول بـ “التجارة” يرد

تساءل المستشار الإعلامي ناصر القرعاوي عن السبب وراء إقدام الكثير من المحلات التجارية على الإغلاق في الفترة الأخيرة، فيما رد عليه مسؤول بوزارة التجارة والاستثمار بأن المسألة بها شيء من عدم الوضوح.
وقال القرعاوي، خلال لقائه ببرنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، إن وزارة التجارة حققت الكثير من الفرص التي تنتظرها بعد إعلان رؤية 2030، لكن لا زال أمامها الكثير من التحديات، متسائلاً عن سبب إغلاق الكثير من المحلات التجارية.
المستشار الإعلامي ناصر القرعاوي يسأل وزارة التجارة عن أسباب إغلاق كثير من المحلات التجارية، ومسؤولي الوزارة يجيبون
برنامج #ياهلا_2030.. #الرؤية_تتكلم#خليجية#التجارة_في_ياهلا_2030 pic.twitter.com/GQcc7XRGOG
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) May 11, 2019