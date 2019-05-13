فيديو | مستشار إعلامي يستفسر عن سبب إغلاق الكثير من المحلات.. ومسؤول بـ “التجارة” يرد

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تساءل المستشار الإعلامي ناصر القرعاوي عن السبب وراء إقدام الكثير من المحلات التجارية على الإغلاق في الفترة الأخيرة، فيما رد عليه مسؤول بوزارة التجارة والاستثمار بأن المسألة بها شيء من عدم الوضوح.

وقال القرعاوي، خلال لقائه ببرنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، إن وزارة التجارة حققت الكثير من الفرص التي تنتظرها بعد إعلان رؤية 2030، لكن لا زال أمامها الكثير من التحديات، متسائلاً عن سبب إغلاق الكثير من المحلات التجارية.

من جانبه، أكد قائد مكتب رؤية 2030 في منظومة الوزارة هشام الحسون، أن هناك عدم وضوح في مسألة إغلاق المحلات والمؤسسات لأبوابها، مشيراً إلى أن هناك نمواً للمؤسسات والشركات بنسبة 16% خلال عام 2018 مقارنة بعام 2017.

وشدد الحسون على أن الصورة في بعض الأحيان قد تكون غير واضحة، مؤكداً على أن الوزارة تسعى لتيسير ممارسة الأعمال.

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