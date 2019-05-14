فيديو | رجل أمن يدلك قدمي والده يوميًا بعد الصلاة بالمسجد الحرام

🎥 | مقدمًا نموذجًا مشرفًا في بر الوالدين والتفاني في إرضائهما.. مواطن يتوجه يوميًا إلى ⁧#المسجد_الحرام⁩ ليكون بجوار والده المسن ويدلك له قدميه.

–

⁦pic.twitter.com/AnheRBPTF7⁩

— مجتمعنا (@KSASociety) May 13, 2019