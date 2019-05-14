محكمة أمريكية توجه صفعة لمجموعة “آبل”

سمحت المحكمة العليا الأمريكية، الاثنين؛ للمستهلكين بملاحقة مجموعة “آبل” بسبب سوء إدارتها منصة تحميل تطبيقات متجر “آبل”.
وأصدرت المحكمة قرارها الذي قد تنجم عنه عواقب اقتصادية مهمة لعمالقة التكنولوجيات الحديثة بتأييد 5 من أصل 9 قضاة.
جاء ذلك بعد أن قام أشخاص اقتنوا هاتف “آيفون” برفع شكوى في 2001 ضد آبل واتهموها باستغلال موقعها الحصري لبيع التطبيقات المتوفرة فقط عبر متجر آبل.
وتفرض “آبل” عمولة نسبتها 30% لشراء التطبيقات التي وضعها مستقلون؛ ما يؤدي إلى ارتفاع سعر البيع ويؤثر على المستهلكين.
وكانت المجموعة المدعومة من مجموعات “أمازون”، و”فيسبوك”، و”جوجل” أكدت أنها مجرد وسيط.