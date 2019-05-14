نفسية الطائف تدشن شهر المراجعة العالمي 2019 تحت شعار “نراجع لنصحح”

أقامت إدارة مستشفى الصحة النفسية بمدينة الطائف برعاية سعادة مدير المستشفى الاخصائي اول /ل جمال بن عقاب الثقفي مساء امس الاثنين حفل الإفطار الجماعي السنوي بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك لمنسوبي المستشفى ، بحضور مدير ادارة المراجعة الداخليه بصحة الطائف وعدد من قيادات صحة الطائف.
بعد ذلك دشن سعادة مدير المستشفى فعالية شهر المراجعة الداخلية العالمي لعام ٢٠١٩ تحت شعار “نراجع لنصحح”.
وتعتبر المراجعة الداخلية نشاط مستقل وموضوعي يقدم تأكيدات وخدمات استشارية لمساعدة الادارة العليا والإدارات المختلفة في المنشأة في تحقيق الأهداف من خلال إتباع نمط منهجي منظم لتقييم وتحسين فعالية إدارة المخاطر والرقابة والحوكمة.
ثم شاهد الحضور عرضاً مرئياً تعريفياً عن المراجعة الداخلية و أهميتها في تحسين الأداء وحماية المنشأة من المخاطر، بعد ذلك ألقى مدير إدارة المراجعة الداخليه بصحة الطائف كلمته التي شكر فيها ادارة المستشفى على دعمهم اللامحدود لإدارة المراجعة بالمستشفى.
وفي نهاية الحفل قام سعادة مدير المستشفى بتكريم الموظفين المتميزين بإدارة المراجعة الداخليه بالمستشفى.