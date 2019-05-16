التحالف يعلن تنفيذ عمليات جوية على أهداف عسكرية ومخازن أسلحة وذخيرة تابعة للمليشيات الحوثية

أعلنت قيادة القوات المشتركة “للتحالف لدعم الشرعية في اليمن” أنها نفذت اليوم الخميس عمليات جوية على عدد من الأهداف العسكرية المشروعة التابعة للمليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران.
وذكرت القيادة أن المعلومات العسكرية والاستخبارية أكدت أن المواقع المستهدفة شملت قواعد ومنشآت عسكرية ومخازن أسلحة وذخيرة للمليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران.
وأضافت أن هذه الطلعات الجوية قد حققت أهدافها بكل دقة، مؤكدة أن ما قامت به المليشيات الحوثية والإرهابية من اعتداءات على منشآت حيوية بالمملكة تعد من الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية والتي ترقى إلى جرائم حرب، ولن تتهاون عن متابعة كل العناصر الإرهابية في جميع أنحاء اليمن، وستطال يدها كافة المواقع التي تنطلق منها الاعتداءات الإرهابية، وستستمر عمليات قوات التحالف بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية حتى يتم تحييد هذه الأهداف العسكرية والمشروعة وكي لا تتمكن المليشيات الحوثية من استخدامها.