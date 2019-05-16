“الموارد البشرية” يعلن 6 شروط للالتحاق بأكاديمية “هدف” للقيادة

أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، شروط الالتحاق في أكاديمية “هدف” للقيادة، حيث أتاح الصندوق ستة شروط للانضمام للبرنامج، الذي يهدف إلى تطوير قيادات المستقبل من منسوبي منشآت القطاع الخاص بالمملكة، دعماً للتوطين النوعي المتميز لقيادات لها القدرة على التخطيط الإبداع والابتكار.
وأوضح الصندوق أن شروط الانضمام لأكاديمية هدف للقيادة تتمثل في: أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن يكون على رأس العمل في إحدى منشآت القطاع الخاص، وحاصلا على شهادة البكالوريوس على الأقل.
وأضاف،أن يكون لدى المتقدم خبرة لا تقل عن 5 سنوات، وخبرة في الإشراف والإدارة لا تقل عن سنتين، وإتقان اللغة الإنجليزية، مشيرا إلى أنه بإمكان الراغبين في الالتحاق بالأكاديمية والتسجيل فيها الاطلاع على تفاصيل أوسع من خلال زيارة البوابة الإلكترونية المخصصة لذلك.
وتعمل الأكاديمية على نقل الخبرات العالمية وتفعيل مبادئ القيادة الفاعلة والمؤثرة من خلال العديد من المشروعات العملية، والممارسات المثلى عالمياً والتوجيه والمتابعة والمحاكاة المباشرة أو عبر القاعات الافتراضية مع خبراء متميزين عالمياً.
وتهدف الأكاديمية إلى مساعدة منشآت القطاع الخاص في بناء الكفاءات القيادية واختيار الأنسب للمناصب القيادية، وإكساب المتدربين جدارات قيادة فريق العمل وقيادة الأعمال، والاستفادة من النماذج العالمية في تطوير القيادات.
وتشتمل المرحلة الأولى من مراحل البرنامج التدريبي، على تسجيل وتقييم المتقدمين واختيارهم لحضور البرنامج، بينما في المرحلة الثانية، يقدم للمرشح تدريب مباشر لمدة 5 أيام وتوزيع مشروعات تطبيق التعلم، في حين تتضمن المرحلة الثالثة من البرنامج عودة المتدرب إلى جهة عمله لمدة 4 – 6 أسابيع لتطبيق ما تعلمه في البرنامج، فيما يتم خلال المرحلتين الرابعة والخامسة، التدريب المباشر لمدة خمسة أيام، وتقديم ومناقشة المشروعات وحفل التخرج.