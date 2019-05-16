خالد بن سلمان: هجوم مليشيات الحوثي الإرهابي على محطتي أرامكو يؤكد أنها أداة لتنفيذ أجندة إيران

قال نائب وزير الدفاع، الأمير خالد بن سلمان، إن ما قامت به المليشيات الحوثية المدعومة من إيران من هجوم إرهابي على محطتي الضخ التابعتين لشركة أرامكو، يؤكد أنها ليست سوى أداة لتنفيذ أجندة إيران وخدمة مشروعها التوسعي في المنطقة، وليس لحماية المواطن اليمني كما تدعي.
وأشار الأمير خالد عبر حسابه على “تويتر”، إلى أن ما يقوم الحوثي بتنفيذه من أعمال إرهابية بأوامر عليا من طهران، يضع به حبل المشنقة للجهود السياسية الحالية.
وكان المتحدث الأمني لرئاسة أمن الدولة بالمملكة أعلن أمس الأول (الثلاثاء)، وقوع استهداف محدود لمحطتي الضخ البتروليتين التابعتين لشركة أرامكو، بمحافظة الدوادمي ومحافظة عفيف بمنطقة الرياض.
وحمّلت المملكة في رسالة إلى مجلس الأمن الدولي المسؤولية الكاملة عن الهجوم لإيران والمليشيات الحوثية المدعومة منها.