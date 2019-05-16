فيديو | مبتعثة سعودية تلقي كلمة الخريجين بجامعة أمريكية

اختيرت مبتعثة سعودية في مجال الهندسة بالولايات المتحدة الأمريكية لإلقاء كلمة الخريجين في حفل التخرج لعام 2019.
واختارت جامعة “colorado school of mines” المبتعثة سارة علي الحميدان لتقوم بإلقاء كلمة الخريجين والذين يبلغ عددهم أكثر من ٩٠٠طالب، وتعد هذه هي المرة الأولى التي يقوم طالب غير أمريكي بإلقاء كلمة الخريجين.
يذكر أن المبتعثة سارة تدرس هندسة “الجيوفيزياء” وحصلت على امتياز مع مرتبة الشرف.
وأثار اختيار سارة حالة من التفاعل والإعجاب الكبير بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين انهالوا عليها بالتهنئة لإنجازها ورفعها اسم الطالب السعودي عاليا في الجامعات الأمريكية، معربين عن أمنياتهم لها ولجميع المتبعثين بالتفوق الدائم.