نتائج بطولة لحمة وطن الرمضانية بحجر

رابغ – عبدارحمن المحمادي
اشتعلت منافسات بطولة لحمة وطن الرمضانية لكرة القدم بحجر، برعاية الشيخ ايمن بن محمد بن بركة بحجر؛ حيث التقى في المباراة الاولى التي جمعت نادي الكواسر وسانتوس وانتهت بفوز فريق سانتوس بثلاثة أهداف مقابل هدفين لـ فريق الكواسر.
وفي المباراة الثانية جمعت شباب قويزة ضد الدحيل وانتهت بفوز الأول بثلاثة أهداف مقابل لاشي لفريق الدحيل.
وعبّر المشاركون عن شكرهم الجزيل لمحافظ رابغ لرعايته ودعمه للشباب واهتمامه بالأنشطة الرياضية.
وتأتي هذه البطولة في إطار الفعاليات الرياضية المتنوعة لتعزيز ممارسة الرياضة وإثراء الرياضة بين أوساط المجتمع.
هذا وستتواصل يوم الخميس الحادي عشر من رمضان منافسات بطولة لحمة وطن الرمضانية بإقامة مباراتين، حيث يلتقي في المباراة الاولى نادي الحي ونجوم البلادية.
وفي المباراة الثانية يلتقي صقور حجر وصقور بني مالك.