وزارة الاتصالات تستحدث وحدة للمسؤولية الاجتماعية

استحدثت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وحدة جديدة للمسؤولية الاجتماعية، وذلك في إطار النهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمجتمع، وفتح قنوات أكثر فاعلية معهم، وبالتالي الإسهام في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني، الساعية إلى الاعتماد على كافة أفراد المجتمع السعودي ومنجزاتهم في تحقيق الارتقاء الوطني.
وستسخر الوحدة كامل جهدها للعمل على تحقيق التوجهات الاستراتيجية للوزارة والمتمثلة في تمكين وطن طموح وطن رقمي لتكون منهجاً وخارطة طريق يحتذى بها، ساعيةً من خلالها إلى تحقيق رؤية المملكة 2030 في التنمية المستدامة وصولا بالمملكة إلى مستقبل زاهر.
وبحسب البيان الصحفي الذي أصدرته الوزارة، اليوم الأربعاء 10 رمضان 1440هـ الموافق 15 مايو 2019م، ستتولى الوحدة عملية إثراء التواصل بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، لضمان تطور المجتمع والوزارة معاً، وذلك من خلال توظيف أدوات عديدة من بينها دور الوزارة المحوري والمتمثل في تمكين وطن رقمي طموح وكذلك تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 الهادفة لرفع جودة الحياة، وستعمل الوزارة من خلال المساهمة في تنمية المجتمع المحلي وتنمية مهارات الأفراد في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، إضافةً إلى عكس القيم والمعايير الأخلاقية لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ولموظفيها.
من جهتها، أكدت سعادة مستشار معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات للإعلام ورئيس وحدة المسؤولية الاجتماعية الأستاذة أسماء أبو غالب، أن الوزارة قامت بإنشاء وحدة للمسؤولية الاجتماعية، بهدف نشرالوعي وترسيخ هذا المفهوم رغبةً منها في مواكبة برنامج التحول الوطني 2020 وتنفيذ التوجهات الاستراتيجية للوزارة للوصول لرؤية المملكة 2030، مشيرةً سعادتها إلى أن استحداث الوحدة يهدف أيضاً إلى تنظيم العمل التطوعي والمجتمعي من خلال جمع المبادرات المجتمعية التي أطلقتها الوزارة والجهات التابعة لها تحت مظلة وحدة المسؤولية الاجتماعية.
يذكر أن وحدة المسؤولية الاجتماعية بوزارة الاتصالات كانت قد دشنت العديد من المبادرات المجتمعية، كان آخرها، إبرام اتفاقية تعاون مع مؤسسة الوليد للإنسانية، هدفت لإنشاء مركز يخدم “الصم وضعاف السمع” في المملكة، من خلال مركز (آمر) للاتصال الوطني،مما يسهل على فئة الصم وضعاف السمع الاستفادة من مركز آمر في الحصول على جميع الخدمات بسهولة ويسر وكذلك الارتقاء بمستوى تفاعلهم مع المجتمع من خلال جميع القطاعات في المملكة وكذلك حرصت الوحدة على تدريب وتوظيف الكوادر فيه بدعم من مؤسسة الوليد الإنسانية بما يحقق الأهداف المشتركة التي تحرص الجهتين على تحقيقها خدمة للمجتمع .