أمير عسير يقدم التعازي لـ “آل الشاعر” في فقيد الوطن

جدة – صالح القباص :
قدّم صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز صادق التعازي والمواساة لأُسرة آل الشاعر و آل عزوز و آل جليدان في فقيد الوطن معالي المستشار علي بن حسن الشاعر، وزير الإعلام السابق، الذي وافته المنية الأربعاء الماضي.
واختتم العزاء مساء أمس السبت، بعد توافد عدد كبير من المسؤولين ورجال الأعمال والوجهاء، حيث حضر لتقديم واجب العزاء رئيس ديوان شؤون المواطنين الأسبق بالديوان الملكي معالي الأستاذ محمد السويلم وأبنائه، وغسان السليمان ويحيى بن لادن، ومحمد الفضل وزياد البسام، وحسين على رضا وهشام وأسامه الباشا، ويوسف زينل، والمستشار أحمد الحمدان، والمهندس عبدالله رضوان وحسين أبو داوود، وأعداد غفيرة من محبي الفقيد وأقاربه.