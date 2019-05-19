جمعية الثقافة والفنون بجدة تكرم الفنان التشكيلي عبدالله نواوي

في ليلةٍ من ليالي الوفاء والتكريم التي تقيمها جمعية الثقافة والفنون بجدة للاحتفال والاحتفاء بالرموز والرواد اللذين خدموا الحركة الثقافية والفنية في المملكة احتفلت الجمعية بتكريم أحد رواد الحركة التشكيلية السعودية الفنان القدير عبدالله نواوي تفعيلاً لدوره الثقافي حيث أُقيم للفنان معرضٌ شخصي احتوى على أكثر من ثلاثين عَمَلًا فنيًا متنوع الأحجام وكذلك عرضٌ لعددٍ من الدروع والأوسمة التي حصل عليها الفنان خلال مسيرته الفنية وقد شهد المعرض حضور جمعٍ غفيرٍ من المثقفين والفنانين والمهتمين وكان من بين الحضور الفنان ” ضياء عزيز ، والفنان طه صبان، والفنان هشام بنجابي، والفنان نبيل نجدي، والفنان إبراهيم بوقس، والخطاط القدير سعود خان، والمخرج خالد الحربي، والإعلامي سعد زهير ” وعدد من الفنانات والفنانين التشكيلين حيث أخذ الجميع جولةً على المعرض وصورًا تذكارية مع الفنان المكرم عبدالله نواوي ثم انتقل الجميع إلى مسرح جمعية الثقافة والفنون وبدء الحفل بالسلام الملكي السعودي ثم قدم الحفل الأستاذ محمد الرايقي مدير العلاقات العامة والإعلام في الجمعية والقى الفنان التشكيلي محمد الشهري كلمةً باسم الجمعية ولجنة الفنون التصويرية تطرق فيها إلى تجربة النواوي الكبيرة وإلى دوره التعليمي وتجربته الكبيرة وشكره على كل ماقدمه من منجزات كما شكر مدير الجمعية على دعمه لإقامة التكريم بعد ذلك تحدث الفنان القدير هشام بنجابي نيابةً عن الفنانين التشكيلين وأشار إلى تجربة النواوي ومعاصرته لها طيلة أربعين عامًا وإلى دوره الإنساني في دعم الفنانين بعد ذلك كانت كلمة للموهوب قسوره زارع باسم مواهب الجمعية أشاد فيها بالفنان عبدالله نواوي وتجربته ثم عُرض فيلم وثائقي عن الجمعية وإنجازاتها مؤخرًا ثم قُدم أوبريت دار السعود من كلمات الشاعر ماجد بن سفران وأداء الفنان أحمد الغامدي تلاه إسكتش مسرحي قدمته لجنة المسرح بقيادة الفنان بخيت العامري وبعد ذلك فيلم وثائقي عن سيرة الفنان عبدالله نواوي وتلاه تقديم الهدايا من الفنانين والفنانات واختتم الحفل بتقديم مدير جمعية الثقافة والفنون الأستاذ محمد آل صبيح ورئيس لجنة الفنون البصرية أحمد الخزمري وسام الثقافة والفنون للفنان عبدالله نواوي فكان مسك الختام كلمة للنواوي تحدثت فيها الدموع والتي قال إنها تعبر عن أحاسيسه ومشاعره ومدى سعادته بهذا التكريم من جانبه قال الأستاذ محمد آل صبيح إن تكريم الرموز والرواد واجب علينا وجمعية الثقافة والفنون بجدة تسعى إلى تكريم المثقفين والفنانين الذين لهم بصمة في المشهد الثقافي وقال أن التكريم ظاهرة حضارية في المجتمعات.