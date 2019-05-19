خيركم تمنح الإجازات القرآنية للمتصلات حول العالم

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جدة – عبدالرحمن المحمادي :
حصلت الشقيقتان التركيتان آلاء ولجين قريعية ، واليمنية أحلام الثور على إجازات قرآنية عبر برنامج تعليم القرآن عن بعد من القسم النسائي بجمعية خيركم لتحفيظ القرآن بجدة وذلك خلال الأيام الماضية من الشهر الفضيل.
ونالت الشقيقات قريعية الإجازة بقراءة رواية حفص بن عاصم من طريق الشاطبية على يد المجيزة الأستاذة إيمان شاكر عن طريق الغرفة الصوتية – ( برنامج زووم ) خلال عام ونصف ، فيما نالت الثور إجازة بقراءة ابن عامر الشامي وذلك بعد حضورها للمملكة لآداء العمرة والحصول على الإجازة حيث قرأت 13 جزءاً مشافهة ثم سافرت الى اليمن وأكملت الختمة عن طريق النت على يد المجيزة الأستاذة أميرة ملياني .
يذكر أن قسم التعليم الالكتروني بالقسم النسائي التابع لجمعية خيركم بجدة يستقبل يومياً عشرات الاتصالات من الراغبات في الحصول على الاجازة من داخل المملكة وخارجها ، ولديه كوادر قرآنية متخصصة تتحدث أبرز اللغات التي يتواصل بها المتصلات.