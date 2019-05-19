سياحة المدينة المنورة تحتفل باليوم العالمي للمتاحف 2019

نظمت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة المدينة المنورة أمس السبت الموفق 18/5/2019م في متحف المدينة المنورة بمحطة سكة الحجاز عدد من الفعاليات الثقافية والتوعوية في اطار المشاركة بمناسبة اليوم العالمي للمتاحف 2019م، وشهدت الفعاليات إقبالا لافتا من الزوار والمهتمين وملاك المتاحف الخاصة بالمنطقة، وتضمنت الفعاليات جولات على قاعات المتحف وعقد ندوات وحلقات نقاش تم خلالها عرض جهود الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في مجال المتاحف، وتسليط الضوء على أبرز المتاحف بالمنطقة، وطرح الأفكار وإثراء الحوار العلمي الهادف حول كل ما هو جديد عن المتاحف، كما قدم المرشد السياحي الأستاذ علي اليوسف ورقة عمل عن المتاحف وسُبل تطويرها.
ويهدف الاحتفال باليوم العالمي للمتاحف لتعزيز العلاقة بين المتحف والمجتمع باعتبار أن المتحف في العلم الحديث لم يعد فقط مجرد بيت لحفظ الكنوز التاريخية والتراثية والثقافية بل أصبح مركزاً علمياً مهماً يسهم في نشر المعرفة والعلوم والتعريف بالتراث الإنساني في جميع المجالات.
وأوضح مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة المدينة المنورة المهندس فيصل بن خالد المدني أن الهيئة تحرص على المشاركة في مثل هذه المناسبات والتي تأتي من منطلق إيمانها بأهمية دور المتاحف كونها مؤسسات ثقافية وتربوية وتعليمية وترفيهية لتؤدي دورها تجاه المجتمع.
وأضاف أن المتاحف تهدف الى بالتعريف بثقافات الأمم والشعوب وذلك من خلال عرض المقتنيات المتحفية، وأن منطقة المدينة المنورة تزخر بالعديد من المتاحف الحكومية والخاصة التي تعدّ محط أنظار الأهالي والزوار.