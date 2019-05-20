“المودة” خمس شراكات استراتيجية تعزز استقرار الأسرة وسعادتها

نظمت جمعية المودة للتنمية الاسرية بمنطقة مكة المكرمة، يوم أمس، حفل شركاء التميز ٢٠١٩ تحت رعاية رئيس المجلس الفخري الأمير فيصل بن مقرن ال سعود وبحضور عدد من المؤسسات المناحة وشركاء التميز.
حيث استعرض الحفل مسيرة المودة على مدى 18 عام وما تحقق خلالها من انجازات متنوعة محليا واقليما ودوليا وأثر ما تقدم من خدمات تنموية للأسرة والمجتمع.
فقد صرح رئيس مجلس ادارة جمعية المودة م.فيصل بن سيف الدين السمنودي بأن الجمعية من خلال هذا الحفل حرصت على تكريم كل من شاركتها مسيرة التميز خلال مسيرتها منذ 18 عاما على تأسيسها. مؤكدا حرص الجمعية على إبراز ما تقدمه من خدمات للأسرة والمجتمع وهو ما سعت المودة لطرحه خلال هذه الحفل عبر فيلم ” المودة عطاء وأثر ” والذي تناولت فيه الجمعية ما تقدم من مبادرات متنوعة تساهم في استقرا الاسرة وسعادتها، و ما تتركه هذه الخدمات من أثر على المستفيدين بمختلف شرائحهم والذين تعمل الجمعية على تقديم الخدمات لهم .
ومن جهة اخرى أثنى مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة الاستاذ عبدالله احمد آل طاوي على مسيرة جمعية المودة للتنمية الاسرية خلال السنوات الماضية مؤكدا تميز المودة بشكل غير مسبوق ومتفرد ، وليس أدل على ذلك من العدد الكبير من الجوائز التي حازت عليها ، والشراكات الفاعلة التي تثبت دوماً أنها تسير بخطى حثيثة ومدروسة نحو تحقيق أهدافها والتي تعمل على تعزيز استقرار الاسر من خلال عمل مؤسسي وبمعايير عالميه تنعكس على دقة وجودة الخدمات المقدمة ، و ما حصول الجمعية مؤخراً على جائزة الشيخ خليفة للامتياز الا ثمرة لجهود عظيمة تكرس تميز الجمعية.
وفي كلمة رئيس المجلس الفخري الامير فيصل بن مقرن بن عبد العزيز ال سعود وجه التهاني والتبريكات للمودة بمناسبة فوزها هذا العام بجائزة الشيخ خليفة للامتياز، كأول جهة تفوز بهذه الجائزة من خارج دولة الإمارات العربية المتحدة، وأهنئكم على الإنجازات التي تحدثت عن نفسها قبل أن يتحدث الناس عنها، والتي شملت كافة المجالات في الخدمات الاجتماعية والمؤسسية والاقتصادية للأسرة.
وأكد مدير عام جمعية المودة محمد ال رضي أن الجمعية تشرفت برعاية الامير لتوقيع 5 شركات منح واستراتيجية مع عدة جهات.
بدأ بتوقيع شراكة منح مع مؤسسة ابوغزالة الخيرية ثم توقيع اتفاقية منح مع مؤسسة حسن عباس شربتلي لخدمة المجتمع وذلك لدعم برنامجي اختيار شريك الحياة وبرنامج تأهيل المقبلين والمقبلات على الزواج ثم توقيع اتفاقية استراتيجية مع غرفة جدة ثم توقيع اتفاقية استراتيجية مع مركز الامير مشعل بن ماجد للبحوث الاجتماعية والإنسانية.
وأخيرا توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية لتنفيذ برنامج الشركات الصديقة للأسرة مع شركة عبداللطيف جميل للاستثمار.