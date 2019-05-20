بعد نجاحها العام الماضي.. الأمطار تعطل إقامة أطول مائدة إفطار في الطائف | فيديو

عطلت الأمطار التي هطلت بغزارة أمس (الأحد) على محافظة الطائف إقامة أطول مائدة إفطار في شهر رمضان، والتي أعد مقيموها كل ما يلزم لإقامة المائدة والاحتفالية، إلا أنها لم تتم كما كان مخططاً لها.
وأظهر مقطع فيديو الشارع الذي كانت ستقام فيه المائدة وقد فرشت فيه السُفر البلاستيكية، وفيما كان الجميع يستعد لوضع الأطعمة والمشروبات، وتحديدا عند الساعة 6:46 دقيقة قبل الأذان، هطلت الأمطار وفرقت الحضور، الذين ركضوا ليحتموا منها.
يذكر أنه أقيمت في الطائف، في شهر رمضان الماضي، أطول مائدة إفطار صدقة عن شهداء الواجب، بطول 1300 متر حضرها آلاف الصائمين، وساهم في إعدادها عدد من المطاعم والأسر المنتجة وأهالي حي اليمانية.