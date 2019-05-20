تركي آل الشيخ يعلن موعد انطلاق الموسم الأول من برنامج “الحصن” | فيديو

أعلن رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ، موعد انطلاق الموسم الأول من برنامج المسابقات المثير “قلعة تاكاشي” أو “الحصن”، بنسخته السعودية.
ونشر تركي آل الشيخ عبر حسابه في “تويتر” فيديو ترويجي للبرنامج الشهير، مبيناً أن الموسم الأول من الحصن سيعرض على التلفزيون السعودي في شهر سبتمبر القادم.
يذكر أنه خصص مساحة 300 ألف متر مربع في الرياض لبناء قلعة تاكاشي، والذي استوحى تصميمه الجديد من الطراز التراثي العربي، كما أضيفت إليه تحديات جديدة ليصبح مجموعها 50 تحدياً.
الحصن … الموسم الأول يعرض على شاشة التلفزيون في سبتمبر ان شاء الله 🇸🇦🙏🏻❤️🔥🔥🔥 pic.twitter.com/pxLQ5f43Lq
— تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) May 19, 2019