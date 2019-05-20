تركي آل الشيخ يعلن موعد انطلاق الموسم الأول من برنامج “الحصن” | فيديو

الحصن … الموسم الأول يعرض على شاشة التلفزيون في سبتمبر ان شاء الله 🇸🇦🙏🏻❤️🔥🔥🔥 pic.twitter.com/pxLQ5f43Lq

— تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) May 19, 2019