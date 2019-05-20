“شرطة مكة” تقبض على خاطفة “رضيعة جدة” بعد تحديد هويتها

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تمكنت الجهات الأمنية في مكة المكرمة، من القبض على السيدة المُتهمة باختطاف مولودة من أحد المستشفیات الخاصة بجدة.

اختطاف مولودة من أحد مستشفيات جدة.. الأمن يباشر البحث وصحة جدة تعلّق

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرّمة الرائد محمد الغامدي، أن المتابعة الأمنية للقضية وإجراءات البحث والتحري وجمع الاستدلالات أسفرت عن تحديد هوية المتهمة بجريمة خطف الطفلة، وهي مواطنة في العقد الخامس من العمر.

وبّين الغامدي أنه جرى القبض على المتهمة وإيقافها واتخاذ الإجراءات النظامية بحقها، مشدداً على أن الأجهزة الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.

وكانت الأجھزة الأمنیة قد نجحت في العثور على المولودة التي اُختطفت من أحد المستشفیات الخاصة بجدة، وإعادتھا إلى ذويھا.

العثور على “رضيعة جدة المختطفة” وإعادتها لذويها.. الخاطفة تركتها في مستوصف وهربت

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