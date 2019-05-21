“التجارة”: تشهير و200 ألف غرامة لمقيم عرض مواد غذائية وبهارات منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر

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الرئيسية أنحاء الوطن “التجارة”: تشهير و200 ألف غرامة لمقيم عرض مواد غذائية وبهارات منتهية الصلاحية...
شهّرت وزارة التجارة والاستثمار، أمس (الإثنين)، بمقيم صاحب منشأة تجارية لإنتاج مواد غذائية وبهارات ومكسرات في الدمام؛ وذلك لحيازته وتخزين منتجات غذائية ومواد استهلاكية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر بقصد المتاجرة بها.
جاء ذلك تنفيذًا لحكم المحكمة الجزائية بالدمام بفرض غرامة مالية على صاحب المنشأة قدرها 200 ألف، وإغلاق المحل المخالف، وإبعاد المقيم عن المملكة بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة للعمل فيها، ومصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف.
يُشار إلى أن نظام مكافحة الغش التجاري ينص على عقوبات تصل إلى السجن 3 سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معًا، والتشهير بالمخالف، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.