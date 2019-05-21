“السدحان” للمتعصبين: الفن ليس الهلال والنصر لنكون مع أحدهما

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
وجّه الفنان عبدالله السدحان عددا من الرسائل لبعض مغردي “تويتر”، على اختلاف انتماءاتهم وعقولهم وأفكارهم وأخلاقهم خاصة للمتعصبين منهم، داعيا إلى تشجيع العمل الجميل في كل المهن، ومنها الرياضة والفن.
وأوضح السدحان أن “الفن والابداع هو كتلة واحدة قُدِمت من طرف أو من طرف آخر يبقى فن وابداع بالإمكانات المتاحة الفن ليس الهلال والنصر أو الاتحاد والأهلي، لنكون مع أحدهما، الفن للجميع يجب قبول الجيد منه بدون تحديد مصدره أو التحيز له”.
وأضاف أنه “لا يمكن أن نتحيز لمحمد عبده متناسين إبداعات (طلال) أو العكس، أو عبدالحليم ووردة وغيرهم من فناني الإبداع والعطاء. الأخلاق والأدب من صفات وشيم المؤمنين، الإساءة وقلة الأدب يجب أن نتجنبها عن كل المجتهدين إذا أردنا أن نقدم فنا راقيا، لكن للأسف (ماحولك أحد). للتذكير ترى حنا حديثي عهد بالفن”.