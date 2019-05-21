حساب المواطن يعلن الأرقام التفصيلية للدفعة الـ18.. ويحدد موعد صرف دعم شهر يونيو

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الرئيسية أنحاء الوطن حساب المواطن يعلن الأرقام التفصيلية للدفعة الـ18.. ويحدد موعد صرف دعم شهر...
أعلن برنامج حساب المواطن أن موعد إيداع الدفعة التاسعة عشرة سيتم صرفه في يوم 10 من شهر يونيو المقبل، فيما بيَّن تفاصيل الدفعة الـ18 التي تم صرفها قبل أقل من أسبوعين.
وأوضح البرنامج أن 44% من أرباب الأسر والمستقلين حصلوا على الاستحقاق الكامل في الدفعة الـ18 (دفعة شهر مايو).
وبيَّن أن عدد أرباب الأسر في دفعة مايو تجاوز 2.2 مليون مُشكلين 60% من إجمالي المستفيدين، فيما بلغ عدد المستقلين أكثر من 1.4 مليون ليشكلوا ما نسبته 40%.
وأشار المتحدث الرسمي لحساب المواطن سلطان القحطاني إلى أن 83% من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل، بينما تحصل 17% على الاستحقاق الجزئي والأدنى، فيما بلغ إجمالي أعداد المستحقين من أرباب أسر ومستقلين 3.72 مليون مستفيد.
وأضاف أن إجمالي المبالغ المدفوعة في هذه الدفعة بلغ 2.5 مليار ريال، ليصبح مجموع ما تم إيداعه في حسابات المستفيدين البنكية منذ انطلاقة البرنامج 42.5 مليار ريال.
وكان حساب المواطن أعلن في التاسع من مايو الجاري إيداع 2.5 مليار ريال في حسابات 12.3 مستفيد وتابع يمثلون الدفعة الـ18.