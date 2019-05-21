شاهد.. رسالة متداولة للأمير سلطان يشكر فيها اللواء الظاهري قائد عملية تحرير الحرم من فتنة “جهيمان”

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الرئيسية أنحاء الوطن شاهد.. رسالة متداولة للأمير سلطان يشكر فيها اللواء الظاهري قائد عملية تحرير...
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي رسالة من الأمير سلطان بن عبد العزيز إلى اللواء فالح الظاهري قائد عملية تحرير الحرم بعد فتنة جهيمان.
يأتي ذلك بعد حلقة أمس من مسلسل “العاصوف” التي ألقت الضوء على الحـادثة التي وقعت قبل 40 عاما، وكان الراحل الأمير سلطان وزيرا للدفاع حينها.
واللواء فالح الظاهري هو أحد القادة العسكريين في القوات المسـلحة السعودية، واشتهر اسمه بعد حـادثة الحرم المكي، حيث كان قائد عملية تطهير المسجد الحرام من فتنة جهيمان، وأصبح بعدها قائدا للمنطقة الشمالية الغربية “تبوك” في عهد الملك خالد رحمه الله، ثم قائدا لكلية الملك عبدالعزيز الحربية.
والظاهري وُلد في مكة عام 1358هـ ونشأ في مدينة أبها، وأكمل دراسته فيها ثم التحق بالمدرسة العسكرية بالطائف قبل نقلها إلى الرياض وتحويلها إلى كلية.