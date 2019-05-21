ممثل شخصية جهيمان في “العاصوف” يتحدث لأول مرة عن دوره .. ويكشف كيف تم اختياره

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كشف الفنان يعقوب الفرحان ، كيف تم اختياره لأداء دور جهيمان في مسلسل العاصوف .
وقال الفرحان بحسب “العربية.نت” أن “الوقت حان ليتعرّف المجتمع على قصة هجوم الحرم وأسبابها ونتائجها على مجتمعنا”.
وحول اختياره لأداء الدور ، أوضح الفرحان : “تلقيت اتصالاً من الأستاذ عبدالرحمن الزايد، الذي طلب مني أن أقوم بزيارته في منزله، رافضاً الإفصاح عن السبب. وبمجرد وصولي لبيته، أخبرني عن المسلسل وعن رغبة القائمين عليه بإسناد شخصية جهيمان لي، وقبلت ذلك دون تردد”.
وأضاف: “الفن ابن الوعي، وأنا مؤمن بأن الجمهور بات أكثر وعياً وأكثر استيعاباً، وأنا أرى أن حادثة اقتحام الحرم قصة تخص كل السعوديين، فهي ليست مرتبطة بمنفذيها بل بالأفكار التي أوصلتهم لذلك، وهذا ما جعلني أقبل التحدي في تقمّص شخصية من هذا النوع. دور الفنان هو الوصول لمناطق بعيدة من أجل المتابع”.