نائب وزير الحج: لم ولن نمنع أحداً من العمرة.. وقدمنا أسهل الطرق لقدوم المعتمرين القطريين

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أكد نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط، أن المملكة لم ولن تمنع أحداً من القدوم لأداء العمرة أو الحج، معتبراً أن التسهيلات المقدمة من المملكة للحجيج والمعتمرين والزوار أبلغ رد على الأصوات المطالبة بتسيس المناسك.
وحول المعتمرين القطريين، بيَّن مشاط بحسب “الشرق الأوسط”، أن المملكة قدمت أسهل الطرق لاستضافة المعتمرين القطريين، ولا يوجد عائق لقدومهم لأداء العمرة، مؤكداً أن استمرار قدوم بعثات المعتمرين والحجيج الإيرانيين سنوياً خير دليل على ما تقدمه المملكة للمعتمرين والحجاج من كل العالم من تسهيلات دون تمييز.
وعن الرقابة على الخدمات المقدمة للمعتمرين والحجاج، أشار نائب وزير الحج والعمرة إلى أن الوزارة لديها برامج رقابية تنفذ جولات على مواقع تقديم الخدمات، وتعمل على معالجة الشكاوى والبلاغات التي ترد من المعتمرين أو الحجاج أولاً بأول، بالإضافة إلى ما تقف عليه أثناء جولاتها من تقصير أو أخطاء.
وبشأن تجربة السماح للمعتمرين لزيارة المدن السعودية المختلفة، أوضح الدكتور مشاط أن هذا البرنامج ينسجم مع رؤية 2030، ويجري بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وعلى رأسها هيئة السياحة والآثار، ويهدف لإثراء تجربة المعتمر وخلق فرص استثمارية تصب في صالح الاقتصاد السعودي، بجانب تعريف العالم بالمملكة.