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الرئيسية أنحاء الوطن 24 ألف عسكري استفادوا من مبادرة “دعم القروض العقارية”.. جميعهم تملكوا منازلهم
كشف المشرف العام على صندوق التنمية العقارية، خالد العمودي، أن عدد المستفيدين من مبادرة دعم العسكريين في الخدمة بلغ 24.8 ألف مستفيد، حتى نهاية شهر أبريل الماضي.
وأكد العمودي أنه تم تمكين جميع المستفيدين من تملّك منازلهم، حيث أودِعت مبالغ الدعم في حساباتهم، مشيرًا إلى أن إجمالي مبالغ الدعم المودعة في حسابات المستفيدين بلغ 2.9 مليار ريال.
وأضاف أن المبلغ الذي تم صرفه يوازي 14% فقط من المبلغ المخصص لدعم العسكريين في الخدمة، وهو عبارة عن قرض حسن بقيمة تصل إلى 140 ألف ريال علاوة على القرض العقاري المدعوم، ويسدَّد بعد الانتهاء من سداد القرض العقاري.
ودعا منسوبي القطاع العسكري ممن هم على رأس العمل والمسجلين ضمن قوائم انتظار صندوق التنمية العقارية ووزارة الإسكان إلى الاستفادة من المبادرة، مبينًا أن القطاعات التي يستفيد منسوبوها من المبادرة هي وزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، ووزارة الحرس الوطني، ورئاسة الحرس الملكي، ورئاسة أمن الدولة، والرئاسة العامة للاستخبارات.