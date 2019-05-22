جدة تشهد انطلاق فعاليات معرض “شارة” الفني في نسخته الخامسة

افتتح “معرض شارة الفني”، الذي ينظمه المجلس الفني السعودي للعام الخامس على التوالي، أبوابه أمام عشاق الفن وهواة جمع الاعمال الفنية وداعمي الفنون مساء الأحد 19 مايو في جدة بمشاركة 6 من أكثر صالات العرض الفنية تأثيرا. وقدم المعرض طيف واسع من اعمال فنانين محليين وعالميين يقدمون نكهات فنية مختلفة.
وحضر افتتاح المعرض الذي يستمر خمسة أيام في مقر المجلس الفني السعودي في جولد مور في جدة أعضاء من المجلس الفني السعودي وعدد كبير من الفنانين وعشاق الفن من داخل المملكة العربية السعودية وخارجها بالإضافة إلى ممثلين عن وسائل الإعلام والجهات الراعية الرئيسية.
وقالت ندى شيخ ياسين، مديرة المجلس الفني السعودي:” يرتكز معرض شارة الفني علي خلق مظلة تجتمع تحتها صالات عرض فنية من مختلف المجالات لدعم فنانيها وبيع أعمالهم لدعمهم وبناء ثقافة فنية احترافية”.
وأشارت إلى أن معرض شارة الفني ولأول مرة يستضيف ويدعم أربعة فنانات مستقلات، لا يتم تمثيلهن بواسطة صالات عرض، وهم أمينة تينوالا وحراء عابد وراي ميركل وزينب ممتاز.
واضافت: “إن رعاية ودعم المواهب الناشئة هو هدفنا الأساسي كمجلس فني سعودي ونعتبر أنفسنا حاضنة ومنصة إطلاق للفنانين الجدد من شأنها أن تسهم في تنوع وثراء المشهد الفني السعودي “.
ومن ناحيته قال علي جانودي، رئيس ادارة الثروات في أوروبا الوسطى والشرق الأوسط وأفريقيا في بنك UBS ونائب رئيس مجلس الإدارة، USB المملكة العربية السعودية: “إن شراكتنا المستمرة مع المجلس الفني السعودي تؤكد التزامنا بالفن المعاصر في المملكة والمنطقة. من خلال دعم معرض شارة الفني، نحن قادرون على تزويد عملائنا والجمهور بإمكانية الوصول إلى أهم المعارض والفنانين المبدعين والأعمال الفنية في المنطقة اليوم. ونهنئ صاحبة السمو الملكي الأميرة جواهر بنت ماجد بن عبد العزيز على النجاح المتواصل للمنبر الثقافي المزدهر للمجلس الفني السعودي”.
وأضاف عبد الله ناجيا، رئيس إدارة الثروات، الملكة العربية السعودية ببنك USB:”للعام الخامس على التوالي، نحن فخورون بشراكتنا مع المجلس الفني السعودي، ومعرض شارة الفني منذ إطلاقه في عام 2015. ونشاطر المجلس الفني السعودي رؤيته لجعل الفن والتصميم المعاصر متاحًا بشكل أكبر وتعزيز المشاركة في المشهد الفني المحلي والإقليمي.”
ستتضمن المشاركة في معرض شارة الفني هذا العام مؤسسة المنصورية التي أسستها صاحبة السمو الملكي الأميرة جواهر بنت ماجد بن عبد العزيز لدعم الإبداع في المملكة العربية السعودية.
وتشارك صالة أثر للفنون، و التي أسسها حمزة صيرافي ومحمد حافظ، وتعد مشروعًا فنيًا ومعرضًا للفن المعاصر، وهو ما أتاح منذ عام 2009 خلق منصة حوار فني بين الفنانين المعاصرين من جميع أنحاء العالم.
كما سيشارك في المعرض هذا العام صالة حافظ للفنون لعرض مجموعة مختارة لأعمال فنية من المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط. وتم تأسيس صالة حافظ للفنون في عام 2014 في مدينة جدة، وتهدف إلى مشاركة ثقافة الفن السعودي في المنتديات الفنية المحلية والأجنبية.