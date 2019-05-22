سحور “سعادة أهالينا” يستعرض مواهب أبناء “إنسان” في الرياض

أقامت مبادرة “سعادة أهالينا” التي تنظمها برامج البنك الأهلي للمسؤولية المجتمعية (أهالينا) بالشراكة مع بانوراما اف ام وتنفذها “بنش مارك ” ، يوم أمس الاثنين، حفل سحور جماعي لأبناء جمعية “إنسان” لرعاية الأيتام بالرياض.
تخلل الحفل الذي استضافه فندق “بريرا النخيل” عدد من البرامج والمسابقات والفقرات الترفيهية التي لاقت استحسان الحضور، حيث استعرض أبناء جمعية إنسان مواهبهم الفنية والأدبية في الغناء والإنشاد وإلقاء الشعر، وقدم المتفوقون مهاراتهم التعليمية في اللغة الانجليزية، كما تم توزيع العديد من الهدايا لإسعاد الحضور من الأيتام، والتي قدمها الدخيل للعود، وكذلك مصمم الحفلات عبدالله الجبر، من خلال شركة فيكتوريا شوكليت.
وعبر الحاضرون والمشاركون عن سعادتهم بهذا الحفل الكبير، مقدمين شكرهم لمنظميه والقائمين عليه.
وشكر الأستاذ صالح اليوسف مدير عام جمعية إنسان لرعاية الأيتام، كل من ساهم في تلك الفعالية لإدخال السرور على قلوب تلك الفئة الغالية. معبرا عن سعادته بالمشاركة مع أطفال الجمعية في هذا الحفل الكريم.
وقال اليوسف إن إسعاد هؤلاء الأبناء يعد في ذاته عمل عظيم عند الله وعند الناس، وقد لمست السعادة في عيون أبناء الجمعية في هذا الحفل، بعد أن حظوا بكل العناية والاهتمام والهدايا والفقرات الجميلة.
وتقيم مبادرة “سعادة أهالينا”، العديد من الأنشطة في كل من جدة والرياض والمنطقة الشرقية، بمشاركة مئات الشباب المتطوعين.
وتستهدف المبادرة ذات المحتوى الاجتماعي الواسع، مئات الأسر المحتاجة في المدن الثلاث، بالإضافة إلى تقديم وجبات السحور لعمال النظافة وحراس العمائر، وإقامة حفلات إفطار جماعي للأيتام وكبار السن، علاوة على حملات تنظيف المساجد وتعطيرها.