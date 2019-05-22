شباب قويزة وصقور حجر إلى نهائي بطولة لحمة وطن الرمضانية بحجر

رابغ – عبدالرحمن المحمادي
تأهل فريقا شباب قويزة وصقور حجر إلى المباراة النهائية ضمن بطولة لحمة وطن الرمضانية برعاية الشيخ ايمن بن محمد بن بركة والشيخ صلاح بن فريج الزبالي في ملعب بلدية حجر، بعد تجاوزهما نظيريهما نادي الحي وفريق سانتوس في نصف النهائي في حجر.
وشهدت المواجهة الأولى فوز شباب قويزة بأربعة أهداف مقابل ثلاثة أهداف على نادي الحي بركلات الترجيح.
وفي المواجهة الثانية نجح فريق صقور حجر في تحقيق الفوز على فريق سانتوس بهدفين، ليتأهل الفريقان إلى المباراة النهائية التي سوف تقام يوم الخميس الثامن عشر من رمضان.