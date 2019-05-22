صحة جدة تحتفل باليوم العالمي للإقلاع عن التبغ

جدة – عبدالرحمن المحمادي
أقام برنامج مكافحة التدخين بإدارة البرامج الصحية بالصحة العامة بجدة يوم الاثنين الماضي فعالية الاحتفاء باليوم العالمي للإقلاع عن التبغ 2019 ، و الذي يقام تحت شعار ( لا تجعل التبغ يحبس أنفاسك .. أختر صحتك و ليس التبغ ) ، بحضور الدكتور عبدالله القرني مدير إدارة مكافحة الأمراض المعدية بإدارة الصحة العامة و مدير برنامج مكافحة التدخين الدكتورة نجاة قاري و الدكتور صلاح الشيخ مدير جمعية كفى ، و ذلك بمجمع السلام مول بجدة .
و شهدت الفعالية إقامة معرض تفاعلي مشترك لجميع مستشفيات وزارة الصحة بجدة و المراكز الصحية التابعة لها ، إضافة إلى مشاركة جمعية كفى و أحتوى المعرض على 9 أركان توعوية و تتقيفية شملت ( قهوتك علينا – ليش اليوم دا – تعرفنا – اسأل عن رئتيك – شاهد و أتعظ – لا تؤذي طفل – متع أطفالك – النظام يحميك – شاركنا قرارك ) و كل ركن يهدف الى رفع الوعي الصحي بأضرار التدخين لدى جميع الزوار ، كما تخلل المعرض مشاهد تمثيلية تهدف إلى التوعية بأخطار التدخين السلبي و نظام مكافحة التدخين .
و أوضحت مدير برنامج مكافحة التدخين الدكتورة نجاة قاري بأن للتدخين أشكال متعددة و متنوعة منها المعسل و الغليون و السيجار و التدخين السلبي ، مشيرة إلى أن جميع الدراسات المختلفة أثبتت ان جميع تلك الأنواع ضارة بالصحة و أن التدخين أحد قضايا العصر و هو من أشد ما يفتك بأبنائنا و مجتمعنا .
يذكر أن برنامج مكافحة التدخين بإدارة الصحة العامة بجدة قد أقام عيادات متنقلة في كلاً من جامعة الملك عبدالعزيز بشطريها البنين و البنات، و جامعة جدة شطر البنين و كلية التقنية ، و جامعة البترجي، و جامعة ابن سيناء ، و ان جميع العيادات السابقة ستبقى لمدة عام ، في حين تم إقامة عيادات متنقلة في كلاً من الياسمين مول و عزيز مول سابقاً ، و حالياً بالسلام مول وستبقى لمدة شهر ، حيث بلغ عدد العيادات المتنقلة التي تم افتتاحها بمحافظة جدة خلال هذا العام ٩ عيادات ، و بلغ عدد المراجعين ما يقارب ٢٥٠٠ مراجع.