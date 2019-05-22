قطاع السياحة ورؤية 2030

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يترأس قطاع السياحة اهتمامات القيادة وقطاع الأعمال عند الحديث عن رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020، حيث تهدف الرؤية إلى إدراجه ضمن قائمة مصادر الدخل البديلة للدولة.
يركز الهدف الاستراتيجي الأول للسياحة والتراث ضمن خطة التحول الوطني على إنشاء مدن ترفيهية وتطوير وجهات سياحية تلبي احتياجات جميع الأسر. ولعل أبرز عناصر هذه الخطط هو قطاع الضيافة والخدمات الفندقية بشكل خاص، حيث أصبحت الآن شركات الفندقة العالمية تتسابق لتحظى بثقة الملاك وشركات التطوير العقاري.
ولضمان جودة الخدمات والاحترافية عند تقديمها، يأتي دور التأهيل والتدريب المناسب للكفاءات الوطنية التي تطمح الرؤية إلى توظيفهم في هذا القطاع وتهيئتهم لقيادته بإذن الله.
هذا التنافس يجب أن يكون منبهاً لكافة مؤسسات هذا القطاع وشركاته، حيث أن خيارات المستفيد عديدة وستزداد بالطبع في المستقبل ويكون البقاء في السوق للأقوى.