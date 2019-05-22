مارادونا يدعو محبيه لمقاطعة فيلم عن حياته

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دعا أسطورة كرة القدم دييجو مارادونا، محبيه ومتابعيه، إلى عدم مشاهدة فيلم وثائقي عن حياته، يعرض حاليًا في مهرجان كان السينمائي الدولي.
وأبدى مارادونا غضبه من كلمه وردت على بوستر الفيلم المقرر عرضه جماهيريا في يونيو المقبل، وصفته بالمحتال، وقال خلال لقاء تليفزيوني «لعبت كرة القدم وحصلت على المال من الركض خلف الكرة ولم أكن السبب في الاحتيال على أي شخص»، وفقًا لما ذكرته «رويترز».
وتابع مارادونا قائلا «إذا وضعوا ذلك لجذب الناس للحضور ومشاهدة الفيلم فإني أعتقد أنهم سلكوا الطريق الخطأ، لا أحب هذا العنوان وإذا لم أحب العنوان فإني لن أذهب إلى الفيلم. لا تذهبوا وتشاهدوه».
وغاب مارادونا عن العرض الأول للفيلم الوثائقي، والذي عرض ضمن فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي، والذي من المقرر عرضه في دور العرض يوم 14 يونيو المقبل.
من جانبه، قال مخرج الفيلم، آصف كاباديا، إن مارادونا لم يشاهد الفيلم، موضحًا أنه مهتم بمعرفة رد فعل نجم الكرة العالمي على الفيلم.
وقال مخرج الفيلم «هناك الكثير من الصور التي لم يشاهدها مارادونا عن نفسه وعن عائلته وعن أطفاله. لذا أعتقد أن الأمر سيكون مفعمًا بالمشاعر بالنسبة له».
وكتب على بوستر الفيلم الذي تبلغ مدته ساعتين «دييجو مارادونا.. المتمرد والبطل والمحتال والرب»، وأبدى مارادونا اعتراضه على كلمة «المحتال».