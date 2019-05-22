مراوح نفاثة بأنفاق مكة والمشاعر المقدسة

مكة المكرمة – عبدالرحمن المحمادي :
أبرمت أمانة العاصمة المقدسة عقداً مع احدى الشركات الوطنية لتوريد وتركيب وتشغيل مراوح نفاثة بدل المستهلكة في أنفاق مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بقيمة إجمالية بلغت 11.303.250 ريال حيث يُعد هذا العقد من ضمن أعمال مبادرات التحول البلدي.
وقد اشتمل العقد على تقديم المواد والمعدات والعمال وجميع الأشياء اللازمة لتنفيذ واتمام وصيانة الأعمال الموضحة في العقد ، كذل الأعمال المؤقتة والإضافية والتكميلية وجميع التعديلات التي يتطلبها المشروع من المقاول للقيام بها وفق شروط العقد ووثائقه ، وسيتم تنفيذ جميع الأعمال المبينة في العقد خلال 12 شهراً ميلادياً من تاريخ إستلام الموقع بما فيه فترة التجهيز.
وتعد القيمة الإجمالية للعقد والمقدرة بـ 11.303.250 ريال شاملاً قيمة الضريبة المضافة وهذه القيمة خاضعة للزيادة والنقص تبعاً لتغير كميات الأعمال الفعلية التي يقوم المقاول بتنفيذها طبقاً للعقد وتبعاً للأعمال الإضافية والتكميلية والتعديلات التي يقوم بإجرائها بناءً على طلب المشروع في نطاق الحدود المنصوص عليها في شروط العقد.
وتُشكِّل شبكة الأنفاق الموجودة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة عصباً رئيسياً في التنقلات المرورية والربط بين مناطق وأحياء العاصمة المقدسة وطرقها الرئيسية والدائرية، وتسهم بشكل كبير في انسيابية الحركة والقضاء على مشكلات الازدحام التي قد تحدث خلال أيام المواسم التي تستقبل فيها أم القرى أعداداً كبيرة من الزوار والمعتمرين.
ويبلغ إجمالي عدد الأنفاق التي تشرف عليها أمانة العاصمة المقدسة 58 نفقاً بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة ، كما تقوم الأمانة بالإشراف على تشغيل وصيانة جميع عناصر شبكة الأنفاق من خلال جهاز فني متخصص وكوادر من مهندسين ومشرفين و فنيين.