وظائف إدارية وهندسية شاغرة في جامعة كاوست.. تعرّف على التفاصيل

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أعلنت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية “كاوست”- المتخصصة في أبحاث الدراسات العليا- عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير ودرجة الدكتوراه في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل في مقر الجامعة بمركز ثول شمال محافظة جدة.
وأوضحت الجامعة أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
. أخصائي الجائزة.
. مهندس أجهزة بحرية.
. مهندس أول مشروع.
. أخصائي قيادي- سلامة المختبرات.
. مدير- الوقاية من الحرائق.
وأشارت الجامعة إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 21 مايو 2019م، مبيّنة أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة؛ يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)