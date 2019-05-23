“البيئة”: 17 ألف لتر من المبيدات لمكافحة الجراد في هذه المناطق

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أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن استمرارها في أعمال مكافحة حالة الجراد الصحراوي، مؤكدة أنها تمكنت من تطهير 17 ألف هكتار بمبيدات تقدر بـ17 ألف لتر خلال الفترة من 16-20 مايو.
وأوضحت أن أماكن وجود الجراد التي تم تطهيرها، توزعت على مناطق الرياض والمدينة المنورة والقصيم وتبوك وحائل والمنطقة الشرقية.
وأوضحت أن الإجراءات التي تقوم بها لمواجهة تطور حالة الجراد وتوقعات تزايد أعداده وتحركاته مع اتجاه الريح تتمثل في: دعم مكاتب الوزارة بسيارات المكافحة وأجهزة الرش، والتدخل بالرش الجوي، وتوفير المبيدات “EC، ULV” للاستخدام السريع، والوقوف الفعلي من خلال المشرفين الميدانيين.