“العساكر” يروي موقفاً يبّين مدى صرامة وحزم ولي العهد مع أبنائه | فيديو

معالي الأستاذ #بدرالعساكرفيليوانالمديفر:

الأمير #محمد_بن_سلمان صارم في تعليم أبنائه، وهذه قصة من قصص حزمه وصرامته.. pic.twitter.com/3NJZdLHXmm

— الليوان (@Fealsora) May 23, 2019