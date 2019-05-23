“العساكر” يروي موقفاً يبّين مدى صرامة وحزم ولي العهد مع أبنائه | فيديو

روى مدير مكتب ولي العھد، ورئیس مركز مبادرات مسك بدر العساكر، موقفاً لولي العهد الأمير محمد بن سلمان يوضح مدى حزمه وصرامته مع كل المحيطين به، بمن فيهم أبنائه.
وقال العساكر في لقائه ببرنامج “اللیوان” على قناة “روتانا خلیجیة”، إن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان صارم مع الجميع رغم بساطته، مشيراً إلى أن صرامته يطبقها على أبنائه ويهتم بتعليمهم ويركز عليه.
معالي الأستاذ #بدرالعساكرفيليوانالمديفر:
الأمير #محمد_بن_سلمان صارم في تعليم أبنائه، وهذه قصة من قصص حزمه وصرامته.. pic.twitter.com/3NJZdLHXmm
— الليوان (@Fealsora) May 23, 2019