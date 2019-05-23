دفاعات المملكة تعترض طائرة مسيرة للحوثيين فوق نجران

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أكد بيان لسفارة خادم الحرمين الشريفين، بالعاصمة الأمريكية واشنطن، أن دفاعات المملكة اعترضت طائرة مسيرة تابعة للحوثيين فوق محافظة نجران.
وقال البيان: “إن الدفاعات الجوية بمحافظة نجران عند حدود المملكة الجنوبية مع اليمن اعترضت طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون المتحالفون مع إيران”.
يذكر أن تلفزيون “المسيرة” التابع للانقلابيين الحوثيين أعلن في وقت سابق عن شن هجوم بطائرة مسيرة على مطار نجران، مستهدفاً حظائر تحوي طائرتين.
ولم ترد تقارير عن خسائر مادية أو بشرية من جراء محاولة الهجوم على نجران.