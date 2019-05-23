عقب تمسكه بالرفض.. الاستعانة بالشرطة لإقناع مواطن في بیشة باستلام جائزة كيلو ذهب | فيديو

شاهد في الفيديو #مواطن_يرفض_كيلو_ذهب كجائزة من STC معتقد بأنها حيله و مع محاولات أقناعة لمدة شهر، وتأكده من إشراف #غرفة_الرياض عليها كونها هي من يصدر التراخيص، إستجاب أخيرا قبل أن يضيع الفرصة..

عبر الرابط:

https://t.co/gwTtjznR0w

قائمة المسابقات التي تشرف عليها #غرفة_الرياض pic.twitter.com/c0WWbyt0BO

— غرفة الرياض (@RiyadhChamber) May 22, 2019