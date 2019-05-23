فيديو | “المغامسي” يوضح متى يبدأ تطبيق أحكام السفر للمسافر

بيّن إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة الشيخ صالح المغامسي، الوقت الذي من المفترض أن يبدأ المسافر تقصير الصلاة أو الجمع بين الصلاتين خلال السفر عن طريق البر أو الجو.
وقال المغامسي خلال إحدى حلقات برنامج “مع القرآن”، الذي يعرض على قناة “sbc”، إنه في حال السفر براً فتكون نقطة التفتيش هي الفيصل في قضية السفر، فيعتبر الوصول إليها خروجاً من البلدة.
وأضاف أنه في حال السفر جواً فالرابط في الأمر هو الدخول إلى الصالة الداخلية بالمطار فيجوز وقتها تقصير الصلاة.
متى تبدأ تطبيق أحكام السفر من المطار؟.. الشيخ صالح المغامسي يُجيب#مع_القرآن#رمضان_عندنا pic.twitter.com/7TuHLByUhV
— SBC channel (@SBC_Channel) May 22, 2019