فيديو | شاهد كواليس بناء موقع تصوير “حادثة اقتحام الحرم المكي” من “العاصوف”

عرض برنامج “مجموعة إنسان” على قناة “mbc”، لقطات من كواليس بناء موقع تصوير مشاهد حَادثة الحرم المكي على يد جهيمان العتيبي ورفاقه من مسلسل “العاصوف”، الذي يعرض حالياً الجزء الثاني منه.
وأظهرت اللقطات الاهتمام الكبير من قِبل القائمين على العمل على تصميم بناء يشبه المسجد الحرام ليساهم في إخراج المشاهد بصورة متقنة، وبناء الكعبة بكل تفاصيلها وإحضار المدرعة التي استخدمت في التصوير.
كواليس بناء استديو الحرم المكي لتصوير حلقات مسلسل #العاصوف .#مجموعة_انسان#العاصوف_في_مجموعة_انسان pic.twitter.com/NAw9n7kopS
— مجموعة إنسان (@MajmoutInsaan) May 22, 2019