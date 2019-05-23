فيديو | شاهد كواليس بناء موقع تصوير “حادثة اقتحام الحرم المكي” من “العاصوف”

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عرض برنامج “مجموعة إنسان” على قناة “mbc”، لقطات من كواليس بناء موقع تصوير مشاهد حَادثة الحرم المكي على يد جهيمان العتيبي ورفاقه من مسلسل “العاصوف”، الذي يعرض حالياً الجزء الثاني منه.

وأظهرت اللقطات الاهتمام الكبير من قِبل القائمين على العمل على تصميم بناء يشبه المسجد الحرام ليساهم في إخراج المشاهد بصورة متقنة، وبناء الكعبة بكل تفاصيلها وإحضار المدرعة التي استخدمت في التصوير.

ونفى الإعلامي علي العلياني ما تردد من أن المسجد الحرام أغلق من أجل تصوير أحداث المسلسل، مبيناً أنه بذل جهداً كبيراً في بناء موقع تصوير الأحداث.

يذكر أن الفنان ناصر القصبي، بطل المسلسل، كشف عن أن بناء موقع تصوير أحداث الحرم استغرق نحو شهرين، وأن المدرعة التي ظهرت في المسلسل أحضرت من بريطانيا.

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