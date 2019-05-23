فيديو وصور | أمطار غزيرة وبروق على جازان.. و”الدفاع المدني” يحذر ويطلق صافرات إنذار

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شهد عدد من المراكز والمحافظات بمنطقة جازان أمس (الأربعاء)، هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، شملت محافظتي بني مالك والعيدابي، فيما أطلقت صفارات إنذار في وادي ضمد كإجراء احترازي.

وحذّرت المديرية العامة للدفاع المدني بجازان من تقلبات جوية وهطول أمطار، مهيبة بالجميع توخّي الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري السيول والأودية، ومتابعة التحذيرات الصادرة.

وتداول مغردون على موقع “تويتر” مقطع فيديو يظهر إطلاق صفارات الإنذار بسد وادي ضمد، كإجراء احترازي لإخلاء مجرى الوادي تحسباً لجريان السيول.

وشهدت محافظة هروب بالمنطقة ليلة بارقة؛ حيث وثقت عدسة المصور على الصهلولي البروق التي شهدتها المحافظة، والتي أضفت منظراً خلاباً على المحافظة التي تتميز بمرتفعاتها الجبلية الخضراء.

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