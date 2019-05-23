مقطع فيديو لنهاية جهيمان.. ولقطات حقيقية بعد القبض عليه هو ورفاقه

أسدل مسلسل “العاصوف 2” الستار في حلقة اليوم (الأربعاء) على حـادثة اقتحام الحرم المكي من قبل جهيمان ورفاقه، التي وقعت في غرّة مُحرّم عام 1400هـ.
وأظهرت لقطات من الحلقة، جهيمان الذي يقوم بدوره الفنان يعقوب الفرحان ورفاقه المنتمين لما يسمى بالجماعة السلفية المحتسبة، وهم يطلقون النيران بشراسة تجاه رجال الأمن، بعد تضييق الخناق عليهم وإطلاق قنابل الدخان تجاههم.
نهاية جهيمان#العاصوف#رمضان_يجمعنا pic.twitter.com/w8rCdHWzRE
— MBC1 (@mbc1) May 22, 2019
كما عُرضت لقطات تظهر لحظة القبض عليه، بعدما توصّلت القوات المداهمة للمكان الذي يختبئ به في موقع كان يتخذه مع مساعديه كمقر لإدارة عملية الحصار، كما عرضت لقطات حقيقية بعد القبض عليه هو وجماعته.
لقطات حقيقية بعد القبض على جماعة جهيمان#العاصوف#رمضان_يجمعنا pic.twitter.com/UHVx6TjA6x
— MBC1 (@mbc1) May 22, 2019