مقطع فيديو لنهاية جهيمان.. ولقطات حقيقية بعد القبض عليه هو ورفاقه

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أسدل مسلسل “العاصوف 2” الستار في حلقة اليوم (الأربعاء) على حـادثة اقتحام الحرم المكي من قبل جهيمان ورفاقه، التي وقعت في غرّة مُحرّم عام 1400هـ.

وأظهرت لقطات من الحلقة، جهيمان الذي يقوم بدوره الفنان يعقوب الفرحان ورفاقه المنتمين لما يسمى بالجماعة السلفية المحتسبة، وهم يطلقون النيران بشراسة تجاه رجال الأمن، بعد تضييق الخناق عليهم وإطلاق قنابل الدخان تجاههم.

كما عُرضت لقطات تظهر لحظة القبض عليه، بعدما توصّلت القوات المداهمة للمكان الذي يختبئ به في موقع كان يتخذه مع مساعديه كمقر لإدارة عملية الحصار، كما عرضت لقطات حقيقية بعد القبض عليه هو وجماعته.

يُذكر أن حـادثة احتلال الحرم المكي استمرت 15 يوماً، ونُفذ حكم الإعدام حداً بالسيف في 61 مداناً في الحادثة، فيما سجن 19 آخرون، حسب أحكام القضاء الشرعي.

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