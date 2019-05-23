“هواوي”: نظام التشغيل الخاص بالشركة سيكون جاهزًا هذا العام

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
صرح رئيس قسم المستهلكين لدى “هواوي” “ريتشارد يو” بأن النظام التشغيلي الخاص بالشركة للجوالات الذكية والحواسب المحمولة سيكون جاهزًا للاستخدام في الصين بحلول خريف هذا العام.
وأوضح “يو” في تصريحات لشبكة “سي إن بي سي” أن ذلك سيحدث فقط حال توقفت الشركة بشكل كامل عن استخدام برمجيات “جوجل” و”مايكروسوفت”، وأن نظام التشغيل يمكن أن يكون جاهزًا بحلول الربع الرابع من هذا العام، مع توفر إصدار لأسواقها خارج الصين في الربع الأول أو الثاني من عام 2020.
وأضاف أن “هواوي” لا تزال ملتزمة بأنظمة “مايكروسوفت ويندوز” و”جوجل أندرويد” ولكن في حال لم نستطع استخدام ذلك، فإن الشركة ستعد خطة بديلة “بي” لاستخدام نظامنا التشغيلي الخاص.
وجاء ذلك بعدما وضعت الإدارة الأمريكية “هواوي” على قائمة سوداء تلزم الشركات الأمريكية بالحصول على ترخيص من الحكومة قبل بيع أي شيء إلى الشركة الصينية، ومع ذلك، منحت واشنطن مهلة مؤقتة لمدة 90 يومًا لـ “هواوي” ما سيسمح لها بمواصلة استخدام التكنولوجيا الأمريكية في الوقت الحالي.