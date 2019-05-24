الرئيس العام يحتفي بأبناء جمعيتي (كافل) و(كهاتين) ويتناول معهم طعام الإفطار بالمسجد الحرام

مكة المكرمة – عبدالجليل نورالأمين :
تفعيلاً للدور البارز للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في رعاية الجانب الاجتماعي لقاصدي بيت الله الحرام والاهتمام بهم ومشاركتهم الاجتماعية في جميع المحافل وإضفاء البسمة على وجوهم , شارك معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس مع عدد من الأطفال الأيتام التابعين لمؤسسة (كافل) لرعاية الأيتام وجمعية (كهاتين) تناول طعام الإفطار في المسجد الحرام بحضور عدد من منسوبي الرئاسة ورجال الأمن .
وحض معاليه على رعاية الأيتام ومشاركتهم في المناسبات الدينية والتي تبرز الصور الإنسانية والمجتمعية التي تتميز به المملكة العربية السعودية وتعكس مدى الاهتمام بهذه الفئة الغالية على قلوبنا لتحقيق الأهداف النبيلة التي دعت إليها الشريعة الاسلامية في التكافل والتراحم .
وأشاد الرئيس العام بمؤسسة كافل وجمعية كهاتين على دورهما الكبير في رعاية الأيتام واسرهم والسعي على مد يد العون لهم وتقديم الخدمات وتسهيلها , حيث تميزت هذه الجهتين بعطائهما وأصبحتا رائدتين في خدمة الأيتام والأسر وتلبية احتياجاتهم وفق تعاليم الشريعة الإسلامية وتلبية لوصايا رسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم , حيث جاء في سنته عن أَبي هريرة ” قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: كَافِل الْيتيمِ – لَهُ أَوْ لِغَيرِهِ – أَنَا وهُوَ كهَاتَيْنِ في الجَنَّةِ وَأَشَارَ الرَّاوي -وهُو مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ- بِالسَّبَّابةِ والْوُسْطى” رواه مسلم .