Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
الرئيسية أنحاء الوطن “الصحة” تُطبق نظام الدوام المرن على موظفي ديوان الوزارة ومديريات الشؤون الصحية
أعلنت وزارة الصحة عن تطبيق نظام الدوام المرن على موظفيها خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك.
ويخيّر الدوام المرن الموظفين بين اختيار فترة من ثلاث فترات للدوام (من التاسعة صباحاً حتى الثانية بعد الظهر، أو من العاشرة صباحاً حتى الثالثة عصراً، أو من الحادية عشرة صباحاً حتى الرابعة عصراً).
ودعت الوزارة موظفيها إلى ضرورة مراعاة ظروف العمل، وإعطاء الأولوية للاجتماعات والأعمال الهامة، مشيرة إلى أن النظام ينطبق على موظفي ديوان الوزارة ومديريات الشؤون الصحية.
ويستند الدوام المرن على المادة الثانية عشرة من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية.